В Хакасии нашли тело мужчины, застрелившего бывшую жену из-за раздела имущества после развода

Житель посёлка Таштып убил бывшую супругу, после чего его нашли мёртвым. Причиной ссоры стал раздел имущества после развода. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, супруги развелись в 2021 году, но у них продолжались споры по поводу раздела совместно нажитого, поэтому время от времени происходили конфликты. Женщина занималась гостиничным бизнесом, а также владела двумя кафе в Таштыпском районе. Она жила в одной из своих гостиниц, где 29 июля и было найдено её тело. В убийстве заподозрили бывшего мужа. По данным телеграм-канала SHOT, ночью он пробрался к ней и выстрелил в голову из незарегистрированного одноствольного карабина 16-го калибра ИЖ-К.