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31 июля, 06:59

В Хакасии нашли тело мужчины, застрелившего бывшую жену из-за раздела имущества после развода

В Хакасии мужчина застрелил экс-супругу из-за делёжки имущества после развода

<p>Женщина, которую убили в гостинице. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54910" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Женщина, которую убили в гостинице. Обложка © Telegram / SHOT

Житель посёлка Таштып убил бывшую супругу, после чего его нашли мёртвым. Причиной ссоры стал раздел имущества после развода. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Карабин 16-го калибра ИЖ-К. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Карабин 16-го калибра ИЖ-К. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, супруги развелись в 2021 году, но у них продолжались споры по поводу раздела совместно нажитого, поэтому время от времени происходили конфликты. Женщина занималась гостиничным бизнесом, а также владела двумя кафе в Таштыпском районе. Она жила в одной из своих гостиниц, где 29 июля и было найдено её тело. В убийстве заподозрили бывшего мужа. По данным телеграм-канала SHOT, ночью он пробрался к ней и выстрелил в голову из незарегистрированного одноствольного карабина 16-го калибра ИЖ-К.

Спустя некоторое время нашли и тело мужчины — в автомобиле, стоящем посреди поля в 500 метрах от дороги Абакан — Ак-Довурак. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".

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Светлана Оперук
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