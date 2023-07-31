В Хакасии нашли тело мужчины, застрелившего бывшую жену из-за раздела имущества после развода
В Хакасии мужчина застрелил экс-супругу из-за делёжки имущества после развода
Женщина, которую убили в гостинице. Обложка © Telegram / SHOT
Житель посёлка Таштып убил бывшую супругу, после чего его нашли мёртвым. Причиной ссоры стал раздел имущества после развода. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Карабин 16-го калибра ИЖ-К. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
По версии следствия, супруги развелись в 2021 году, но у них продолжались споры по поводу раздела совместно нажитого, поэтому время от времени происходили конфликты. Женщина занималась гостиничным бизнесом, а также владела двумя кафе в Таштыпском районе. Она жила в одной из своих гостиниц, где 29 июля и было найдено её тело. В убийстве заподозрили бывшего мужа. По данным телеграм-канала SHOT, ночью он пробрался к ней и выстрелил в голову из незарегистрированного одноствольного карабина 16-го калибра ИЖ-К.
Спустя некоторое время нашли и тело мужчины — в автомобиле, стоящем посреди поля в 500 метрах от дороги Абакан — Ак-Довурак. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее в Германии мужчина застрелил соседей из-за конфликта. В результате погибли три человека, ещё двое оказались ранены.