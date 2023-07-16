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16 июля, 15:25

"Чёрная вдова" из Сибири убила третьего мужа по старому сценарию

Жительница Хабаровского края убила ножом в грудь третьего по счёту супруга

В Хабаровском крае 50-летний мужчина стал очередной жертвой местной "чёрной вдовы". С ним она познакомилась, когда отбывала срок в колонии за второе убийство. Каждый раз она следовала одному и тому же сценарию — била мужчину ножом в грудь. Об этом пишет kp.ru.

С новым любимым она проживала в маленьком селе Уська-Орочская Ванинского района, и у соседей пара никаких подозрений не вызывала. Но недавно супруги сильно повздорили, и "чёрная вдова" снова схватилась за нож. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Они познакомились, когда обвиняемая отбывала срок за убийство второго супруга. После освобождения из колонии они поженились и ситуация повторилась", рассказали в региональной прокуратуре. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне

А в ночь на воскресенье в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружили убитого острым предметом в грудь мужчину. Преступника пока не поймали.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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