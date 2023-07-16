"Чёрная вдова" из Сибири убила третьего мужа по старому сценарию

В Хабаровском крае 50-летний мужчина стал очередной жертвой местной "чёрной вдовы". С ним она познакомилась, когда отбывала срок в колонии за второе убийство. Каждый раз она следовала одному и тому же сценарию — била мужчину ножом в грудь. Об этом пишет kp.ru.

С новым любимым она проживала в маленьком селе Уська-Орочская Ванинского района, и у соседей пара никаких подозрений не вызывала. Но недавно супруги сильно повздорили, и "чёрная вдова" снова схватилась за нож. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Они познакомились, когда обвиняемая отбывала срок за убийство второго супруга. После освобождения из колонии они поженились и ситуация повторилась", — рассказали в региональной прокуратуре. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.