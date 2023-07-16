В залитой кровью квартире в Москве нашли убитого мужчину
Прокуратура Москвы: На улице Рудневой ночью 16 июля нашли убитого мужчину
Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Сегодня ночью в Москве в квартире жилого дома на улице Рудневой нашли мёртвым мужчину 1970 года рождения. Ему нанесли по меньшей мере три удара острым предметом в грудь. Об этом сообщила столичная прокуратура.
На месте нашли много кровавых следов. В квартире явно была попойка, есть признаки борьбы. Убийца пока не найден.
"Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лица, совершившего преступление, а также его привлечение к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сказано в сообщении ведомства.
Вчера стали известны подробности страшного убийства отцом-программистом своей четырёхлетней дочки в подмосковном Пушкине. Трагедия произошла ночью с 13 на 14 июля.