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16 июля, 09:45

В залитой кровью квартире в Москве нашли убитого мужчину

Прокуратура Москвы: На улице Рудневой ночью 16 июля нашли убитого мужчину

<p>Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/2396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сегодня ночью в Москве в квартире жилого дома на улице Рудневой нашли мёртвым мужчину 1970 года рождения. Ему нанесли по меньшей мере три удара острым предметом в грудь. Об этом сообщила столичная прокуратура.

  • Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
  • Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Квартира на улице Рудневой в Москве, где нашли мёртвого мужчину. Фото © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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На месте нашли много кровавых следов. В квартире явно была попойка, есть признаки борьбы. Убийца пока не найден.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лица, совершившего преступление, а также его привлечение к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сказано в сообщении ведомства.

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Юрий Лысенко
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