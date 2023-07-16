В залитой кровью квартире в Москве нашли убитого мужчину

Сегодня ночью в Москве в квартире жилого дома на улице Рудневой нашли мёртвым мужчину 1970 года рождения. Ему нанесли по меньшей мере три удара острым предметом в грудь. Об этом сообщила столичная прокуратура.





На месте нашли много кровавых следов. В квартире явно была попойка, есть признаки борьбы. Убийца пока не найден.