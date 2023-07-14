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14 июля, 10:26

Отец убил 4-летнюю дочь и покончил с собой в Подмосковье

В Московской области мужчина убил четырёхлетнюю дочь и свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло в подмосковном городе Пушкино. Во время ссоры мать успела выбежать в подъезд, оставив 38-летнего отца семейства и маленького ребёнка одних. Пока она просила помощи и звонила в экстренные службы, он убил малышку и покончил с собой.

В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

Ранее Лайф рассказывал, как в Самарканде 36-летний мужчина после разговора с супругой по телефону кухонным ножом зарезал троих детей — двух девочек и одного мальчика. Кроме того, он пытался убить и себя.

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Николь Вербер
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