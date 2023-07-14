Отец убил 4-летнюю дочь и покончил с собой в Подмосковье

В Московской области мужчина убил четырёхлетнюю дочь и свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, всё произошло в подмосковном городе Пушкино. Во время ссоры мать успела выбежать в подъезд, оставив 38-летнего отца семейства и маленького ребёнка одних. Пока она просила помощи и звонила в экстренные службы, он убил малышку и покончил с собой.