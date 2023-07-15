Стали известны детали жуткого убийства дочки отцом-программистом в Пушкине
Убивший в Пушкине 4-летнюю дочь мужчина был вспыльчив и пил успокоительные
Покончивший с собой после убийства маленькой дочери программист из подмосковного Пушкино Роман Глушаков был вспыльчив и пил успокоительные. Как стало известно kp.ru, так его описывают соседи.
По их словам, мужчина делился претензиями к супруге. Ему не давали покоя разговоры жены о разводе, он переживал, что дочка будет жить с мамой. Накануне трагедии женщина сказала, что разводится, и отправилась на ночь в гостиницу.
По словам соседей, около двух часов ночи в квартире раздались громкие, похожие на выстрелы звуки, но потом наступила тишина и жильцы успокоились. Полицию никто не вызвал. В момент убийства девочка спала в своей кроватке.
"Роман алкоголем не злоупотреблял, запрещёнными веществами не увлекался, но имел очень вспыльчивый и неуравновешенный характер. По любому пустяковому поводу он выходил из себя, устраивал скандалы. Они с женой ссорились, он просил прощения, но вскоре всё это опять повторялось. В какой-то период Глушаков даже начал пить успокоительные", — рассказали изданию в правоохранительных органах.
По словам местных жителей, мужчина каждый день гулял со своей дочерью, а работал из дома. Супруга Екатерина тоже трудилась на дому — косметологом. Проблем с деньгами у них не было.
Накануне стало известно, что в подмосковном Пушкино отец убил 4-летнюю дочь и покончил с собой. Трагедия произошла ночью, когда мать девочки покинула квартиру после ссоры с мужем.
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