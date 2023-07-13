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13 июля, 09:47

В Тюмени арестовали треш-стримершу Жади, которая в прямом эфире грозилась зарезать сына

Суд в Тюмени арестовал стримершу, угрожавшую убийством 12-летнему сыну

<p>Треш-стримершу, угрожавшую убить сына, арестовали в Тюмени. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/Tmnoblsud72/3691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tmnoblsud72</a></p>

Треш-стримершу, угрожавшую убить сына, арестовали в Тюмени. Обложка © T.me / Tmnoblsud72

Центральный районный суд в Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца женщине, которая угрожала убийством 12-летнему сыну во время прямого эфира. Об этом в телеграм-канале сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени задержали треш-стримершу Жади, избившую и угрожавшую зарезать сына в прямом эфире

В Тюмени задержали треш-стримершу Жади, избившую и угрожавшую зарезать сына в прямом эфире

Треш-стримершу, угрожавшую убить сына, арестовали в Тюмени. Фото © T.me / Tmnoblsud72

Треш-стримершу, угрожавшую убить сына, арестовали в Тюмени. Фото © T.me / Tmnoblsud72

"Обвиняется в причинении своему ребёнку физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях... По постановлению суда гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.

Указывается, что в период с 14 мая по 10 июля 2023 года женщина била ребёнка по малозначительным поводам, принуждала жить сына в антисанитарных условиях, без спального места, при этом у мальчика не было каких-либо средств личной гигиены и регулярного питания. Сама стримерша не признаёт вину и отрицает применение насилия к ребёнку. При этом она согласилась, что оскорбляла его.

Напомним, 10 июля Лайф писал, что в Тюмени мать угрожала убийством 12-летнему сыну в прямом эфире. Стримерша Жади налетела на ребёнка с матом и кулаками, кричала, что мальчик "в 12 лет стал такой крутой". При этом она совершенно не реагировала на просьбы зрителей остановиться. Не исключено, что стримерша Жади и есть та самая жительница Тюмени, которая оскорбляла своих детей в пьяном прямом эфире ещё в 2020 году. Тогда она обматерила ребёнка в "воспитательных целях" якобы из-за того, что тот курит. Было заведено уголовное дело.

Светлана Оперук
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