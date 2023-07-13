В Тюмени арестовали треш-стримершу Жади, которая в прямом эфире грозилась зарезать сына

Центральный районный суд в Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца женщине, которая угрожала убийством 12-летнему сыну во время прямого эфира. Об этом в телеграм-канале сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Треш-стримершу, угрожавшую убить сына, арестовали в Тюмени. Фото © T.me / Tmnoblsud72

"Обвиняется в причинении своему ребёнку физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях... По постановлению суда гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.

Указывается, что в период с 14 мая по 10 июля 2023 года женщина била ребёнка по малозначительным поводам, принуждала жить сына в антисанитарных условиях, без спального места, при этом у мальчика не было каких-либо средств личной гигиены и регулярного питания. Сама стримерша не признаёт вину и отрицает применение насилия к ребёнку. При этом она согласилась, что оскорбляла его.