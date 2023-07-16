В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне

В деревне Коски Смоленской области неизвестный мужчина проник в дом семейной пары и напал на мужчину и женщину, по факту случившегося возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Рославльским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — отмечается в сообщении.

Всё произошло утром 15 июля. Злоумышленник нанёс телесные повреждения проживающим в частном доме мужчине и женщине. Пострадавших доставили в больницу. В данный момент идут поиски преступника.