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15 июля, 22:52

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне

В деревне Коски Смоленской области неизвестный мужчина проник в дом семейной пары и напал на мужчину и женщину, по факту случившегося возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Рославльским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", отмечается в сообщении.

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Всё произошло утром 15 июля. Злоумышленник нанёс телесные повреждения проживающим в частном доме мужчине и женщине. Пострадавших доставили в больницу. В данный момент идут поиски преступника.

Ранее Лайф писал, что в Пермском крае пьяный подросток избил и поджёг 16-летнюю знакомую. Несмотря на сильнейшие повреждения и ожоги 90% поверхности тела, девушке удалось выжить.

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t.me / СУ СК России по Смоленской области

Юлия Коновалова
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