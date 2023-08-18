На Камчатке женщина зарезала любовника из-за обвинений в изменах
СКР: Жительница Камчатки убила сожителя, обвинявшего её в изменах
На Камчатке женщина во время ссоры зарезала сожителя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём Telegram-канале.
Камчатские следователи работают на месте убийства мужчины в СНТ "Портовик". Видео © t.me/ СУ СК России по Камчатскому краю
Стражи правопорядка выяснили, что 14 августа 49-летняя жительница краевого центра находилась со своим 43-летним любовником на даче в СНТ "Портовик" Елизовского района. В какой-то момент мужчина начал обвинять сожительницу в изменах, в ответ на что она взяла нож и нанесла ему не менее четырёх ударов в бедро.
Рана оказалась смертельной – была задета бедренная артерия. Мужчина скончался на месте происшествия из-за сильной кровопотери. Женщина выкинула нож в ближайший колодец, попытавшись избавиться от орудия убийства, но следователи его нашли. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Подозреваемая отправлена под домашний арест.
Ранее Лайф писал, что суд на Камчатке отправил под арест буйного повара Дмитрия Рязанова, который зверски избил барменшу в кафе в посёлке Сокоч. Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.