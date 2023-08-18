На Камчатке женщина зарезала любовника из-за обвинений в изменах

На Камчатке женщина во время ссоры зарезала сожителя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём Telegram-канале.

Камчатские следователи работают на месте убийства мужчины в СНТ "Портовик". Видео © t.me/ СУ СК России по Камчатскому краю

Стражи правопорядка выяснили, что 14 августа 49-летняя жительница краевого центра находилась со своим 43-летним любовником на даче в СНТ "Портовик" Елизовского района. В какой-то момент мужчина начал обвинять сожительницу в изменах, в ответ на что она взяла нож и нанесла ему не менее четырёх ударов в бедро.

Рана оказалась смертельной – была задета бедренная артерия. Мужчина скончался на месте происшествия из-за сильной кровопотери. Женщина выкинула нож в ближайший колодец, попытавшись избавиться от орудия убийства, но следователи его нашли. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Подозреваемая отправлена под домашний арест.