Суд отправил под арест повара-садиста, зверски избившего девушку в камчатском кафе
На Камчатке суд арестовал повара, избившего работницу кафе
Суд на Камчатке отправил под арест буйного повара Дмитрия Рязанова, который зверски избил барменшу в кафе посёлка Сокоч. Против мужчины возбуждена уголовная статья о покушении на убийство.
Дмитрий Рязанов на заседании суда по вопросу избрания меры пресечения, Камчатский край. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет телеграм-канал SHOT, врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное. Из-за множественных переломов лицевых костей и костей черепа девушка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии Елизовской районной больницы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео зверского избиения работницы кафе поваром этого же заведения. По предварительным данным, поводом для нападения стало замечание девушки по поводу пьянства мужчины. Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края.