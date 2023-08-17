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17 августа, 05:21

Суд отправил под арест повара-садиста, зверски избившего девушку в камчатском кафе

На Камчатке суд арестовал повара, избившего работницу кафе

Суд на Камчатке отправил под арест буйного повара Дмитрия Рязанова, который зверски избил барменшу в кафе посёлка Сокоч. Против мужчины возбуждена уголовная статья о покушении на убийство.

Дмитрий Рязанов на заседании суда по вопросу избрания меры пресечения, Камчатский край. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал SHOT, врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное. Из-за множественных переломов лицевых костей и костей черепа девушка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии Елизовской районной больницы.

Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом

Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом

Напомним, ранее в Сети появилось видео зверского избиения работницы кафе поваром этого же заведения. По предварительным данным, поводом для нападения стало замечание девушки по поводу пьянства мужчины. Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края.

Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
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