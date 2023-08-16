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16 августа, 11:53

На Камчатке задержали повара, жестоко избившего барменшу в кафе

На Камчатке задержали мужчину, который жестоко избил работницу кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края", — говорится в её сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Камчатском крае мужчина жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. По предварительным данным, он работал в том же заведении поваром. Жуткая сцена попала на видео. Мужчина избивал коллегу руками и ногами, не реагировал на призывы остановиться.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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