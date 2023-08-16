На Камчатке задержали повара, жестоко избившего барменшу в кафе

На Камчатке задержали мужчину, который жестоко избил работницу кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края", — говорится в её сообщении .

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Камчатском крае мужчина жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. По предварительным данным, он работал в том же заведении поваром. Жуткая сцена попала на видео. Мужчина избивал коллегу руками и ногами, не реагировал на призывы остановиться.