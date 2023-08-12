Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве

По данным телеграм-канала, жертвой нападения стал 24-летний музыкант Ян Супоненко. Ночью он катался на самокатах со своей девушкой. Около четырёх часов утра они проезжали по Саввинской набережной возле стрип-клуба Hunters. Спутница парня ехала позади, как вдруг ей перегородил дорогу незнакомец. Ян сразу развернулся, подъехал и тут же получил сильнейший удар в висок. Несмотря на то что музыкант упал на землю, нападавший продолжил избивать его, после чего сел в чёрную "тойоту" и скрылся. Потерпевший написал заявление в полицию, агрессора ищут.