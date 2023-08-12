Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве
В Москве избили саунд-продюсера Тимы Белорусских. Нападение произошло минувшей ночью возле одного из стрип-клубов в центре города, пишет SHOТ.
В Москве избили 24-летнего саунд-продюсера Тимы Белорусских. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, жертвой нападения стал 24-летний музыкант Ян Супоненко. Ночью он катался на самокатах со своей девушкой. Около четырёх часов утра они проезжали по Саввинской набережной возле стрип-клуба Hunters. Спутница парня ехала позади, как вдруг ей перегородил дорогу незнакомец. Ян сразу развернулся, подъехал и тут же получил сильнейший удар в висок. Несмотря на то что музыкант упал на землю, нападавший продолжил избивать его, после чего сел в чёрную "тойоту" и скрылся. Потерпевший написал заявление в полицию, агрессора ищут.
Ян Супоненко работает с лейблом Kaufman Music, наиболее известным артистом на котором является певец Тима Белорусских.
Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкальском крае двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего ногу в боевых действиях. Также они повредили автомобиль его сослуживца по спецоперации. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали нападавших одобрительными криками. Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: о порче имущества и причинении лёгкого вреда здоровью.