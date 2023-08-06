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6 августа, 11:31

Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на избиение ветерана СВО

Губернатор Забайкалья: Реакция на избиение ветерана спецоперации будет жёсткая

<p>Участник СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rosgvardeez/4254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РосгVардеец</a></p>

Участник СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / РосгVардеец

Реакция на избиение в Забайкальском крае ветерана специальной военной операции (СВО), потерявшего в ходе боёв ногу, будет жёсткая. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.

"Реакция [правоохранительных органов], безусловно, самая жёсткая и серьёзная будет. Но я прошу всех сейчас не поддаваться эмоциям, дать возможность поработать правоохранительным органам", — отметил он в беседе с kp.ru.

Осипов заверил, что все виновные будут наказаны. По словам губернатора, сейчас некоторых из них уже допрашивают. Он добавил, что следователи дадут оценку в том числе "выпадам в отношении участников СВО". Ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы. В телеграм-канале глава региона уточнил, что всё случилось в кафе: там произошёл конфликт между двумя компаниями, в одной из которых и был пострадавший.

"По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта её преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", — написал Осипов.

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Задержаны мужчины, избившие девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос

Ранее Лайф писал, что в Забайкальском крае избили инвалида ветерана СВО двое мужчин. Причём, в то время как одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их. Возбуждено уголовное дело.

Никита Осипов
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