Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на избиение ветерана СВО

Реакция на избиение в Забайкальском крае ветерана специальной военной операции (СВО), потерявшего в ходе боёв ногу, будет жёсткая. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.

"Реакция [правоохранительных органов], безусловно, самая жёсткая и серьёзная будет. Но я прошу всех сейчас не поддаваться эмоциям, дать возможность поработать правоохранительным органам", — отметил он в беседе с kp.ru.

Осипов заверил, что все виновные будут наказаны. По словам губернатора, сейчас некоторых из них уже допрашивают. Он добавил, что следователи дадут оценку в том числе "выпадам в отношении участников СВО". Ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы. В телеграм-канале глава региона уточнил, что всё случилось в кафе: там произошёл конфликт между двумя компаниями, в одной из которых и был пострадавший.