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3 августа, 21:04

Задержаны мужчины, избившие девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос

<p>Мужчины, избившие девушку в Каменске-Уральском. Обложка © Кадры из видео ГУ МВД России по Свердловской области</p>

Мужчины, избившие девушку в Каменске-Уральском. Обложка © Кадры из видео ГУ МВД России по Свердловской области

В городе Каменске-Уральском задержаны подозреваемые в избиении девушки 2004 года рождения, которым не понравился её цвет волос. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Агрессорами оказались два местных жителя 1991 и 1993 года рождения, ранее привлекавшиеся к ответственности за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД РФ полковник Валерий Горелых подчеркнул, что задержанные не имеют отношения к военной службе и тем более не принимали участия в СВО, как ранее сообщали некоторые СМИ.

"Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", — говорится в сообщении ведомства.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые содержатся под стражей, они уже принесли извинения потерпевшей.

Напомним, всё произошло 1 августа возле фонтана "Слонёнок" по улице Строителей. Группа мужчин начала топить незнакомку в фонтане из-за синих волос. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

Лариса Сафронова
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