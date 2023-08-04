Задержаны мужчины, избившие девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос

В городе Каменске-Уральском задержаны подозреваемые в избиении девушки 2004 года рождения, которым не понравился её цвет волос. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Агрессорами оказались два местных жителя 1991 и 1993 года рождения, ранее привлекавшиеся к ответственности за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД РФ полковник Валерий Горелых подчеркнул, что задержанные не имеют отношения к военной службе и тем более не принимали участия в СВО, как ранее сообщали некоторые СМИ.

"Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые содержатся под стражей, они уже принесли извинения потерпевшей.