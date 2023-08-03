На Урале группа мужчин начала топить незнакомку в фонтане из-за синих волос
Группа мужчин напала на девушку из-за синих волос в Каменске-Уральском
В городе Каменске-Уральском Свердловской области несколько мужчин напали на девушку из-за её внешнего вида. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале "Подслушано Каменск-Уральский".
Нападение на девушку с синими волосами в Каменске-Уральском. Видео © t.me / Подслушано Каменск-Уральский
Инцидент случился 1 августа возле фонтана "Слонёнок" по улице Строителей. По информации источника, компании мужчин не угодил цвет, в который были покрашены волосы идущей мимо девушки.
На записи можно увидеть, как один из мужчин набрасывается сзади на идущую по своим делам прохожую и тащит её к фонтану. Она сопротивляется, но нападавший всё равно бросает её в фонтан. Этим дело не закончилось, мужчина ударил девушку по лицу, а потом швырнул в неё продукты, которая она несла с собой. Его знакомые, наблюдавшие за происходящим с лавочки, сперва не лезли в происходящее, но потом ещё один из них таки подключился: на записи видно, как он агрессивно что-то говорит стоящей в фонтане девушке, а потом тоже начинает швырять в неё её вещи.
В пресс-службе полиции Каменска-Уральского сообщили, что девушка обратилась к ним с требованием привлечь напавших на неё мужчин к уголовной ответственности за побои и угрозы расправы. Полиция приступила к расследованию происшествия.
На днях нападению подверглись рэпер Гуф, его бывшая супруга Айза и их дети. Инцидент произошёл во время отдыха бывших супругов в Таиланде, когда они ошиблись дорогой, которая привела их под прицел ружья.
t.me / Подслушано Каменск-Уральский