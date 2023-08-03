На Урале группа мужчин начала топить незнакомку в фонтане из-за синих волос

На записи можно увидеть, как один из мужчин набрасывается сзади на идущую по своим делам прохожую и тащит её к фонтану. Она сопротивляется, но нападавший всё равно бросает её в фонтан. Этим дело не закончилось, мужчина ударил девушку по лицу, а потом швырнул в неё продукты, которая она несла с собой. Его знакомые, наблюдавшие за происходящим с лавочки, сперва не лезли в происходящее, но потом ещё один из них таки подключился: на записи видно, как он агрессивно что-то говорит стоящей в фонтане девушке, а потом тоже начинает швырять в неё её вещи.