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3 августа, 16:23
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На Урале группа мужчин начала топить незнакомку в фонтане из-за синих волос

Группа мужчин напала на девушку из-за синих волос в Каменске-Уральском

В городе Каменске-Уральском Свердловской области несколько мужчин напали на девушку из-за её внешнего вида. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале "Подслушано Каменск-Уральский".

Нападение на девушку с синими волосами в Каменске-Уральском. Видео © t.me / Подслушано Каменск-Уральский

Инцидент случился 1 августа возле фонтана "Слонёнок" по улице Строителей. По информации источника, компании мужчин не угодил цвет, в который были покрашены волосы идущей мимо девушки.

На записи можно увидеть, как один из мужчин набрасывается сзади на идущую по своим делам прохожую и тащит её к фонтану. Она сопротивляется, но нападавший всё равно бросает её в фонтан. Этим дело не закончилось, мужчина ударил девушку по лицу, а потом швырнул в неё продукты, которая она несла с собой. Его знакомые, наблюдавшие за происходящим с лавочки, сперва не лезли в происходящее, но потом ещё один из них таки подключился: на записи видно, как он агрессивно что-то говорит стоящей в фонтане девушке, а потом тоже начинает швырять в неё её вещи.

В пресс-службе полиции Каменска-Уральского сообщили, что девушка обратилась к ним с требованием привлечь напавших на неё мужчин к уголовной ответственности за побои и угрозы расправы. Полиция приступила к расследованию происшествия.

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На днях нападению подверглись рэпер Гуф, его бывшая супруга Айза и их дети. Инцидент произошёл во время отдыха бывших супругов в Таиланде, когда они ошиблись дорогой, которая привела их под прицел ружья.

Обложка ©

t.me / Подслушано Каменск-Уральский

Юрий Лысенко
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