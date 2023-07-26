Россиянин под мухоморами избил девушку-фельдшера в скорой по пути в больницу

В Челябинске мужчина объелся мухоморами, после чего ему вызвали скорую, но под действием грибов пациент внезапно набросился на медиков. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на региональную службу Росгвардии.

"Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера, нанеся удары по лицу, после чего и была нажата кнопка тревожной сигнализации", — отмечает издание.

Росгвардейцы прибыли через четыре минуты, задержали любителя грибов и отправили для дальнейшего разбирательства в полицейский участок. Сам нарушитель считает, что его вины в случившемся нет, виноваты мухоморы.