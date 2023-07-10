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10 июля, 07:48

Врачи спасают двухлетнюю москвичку, которая перекусила ядовитыми грибами во время прогулки

SHOT: Двухлетняя москвичка съела неизвестный гриб на прогулке и попала в больницу

Двухлетняя девочка съела неизвестный гриб на прогулке в Хорошёвском районе столицы, когда её мама отвлеклась буквально на пару минут. По данным SHOT, сразу вызывать скорую женщина не стала, а сделала это лишь утром, когда ребёнку стало плохо.

Девочку доставили в токсикологию с отравлением растительным ядом. Реабилитацией крохи занимаются врачи, а специальные службы проверяют саму семью.

Первая помощь при отравлении грибами: Две ошибки, которые могут стоить жизни

Первая помощь при отравлении грибами: Две ошибки, которые могут стоить жизни

Ранее Лайф сообщал, что москвич с фамилией Мухоморов попал в больницу после сильнейшего отравления мухоморами. Героиней другой "грибной" истории стала чемпионка России по спортивной гимнастике из Урая, которая тоже попробовала "чудодейственные мухоморы", попала в реанимацию и даже впала в кому.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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