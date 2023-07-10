Врачи спасают двухлетнюю москвичку, которая перекусила ядовитыми грибами во время прогулки
SHOT: Двухлетняя москвичка съела неизвестный гриб на прогулке и попала в больницу
Двухлетняя девочка съела неизвестный гриб на прогулке в Хорошёвском районе столицы, когда её мама отвлеклась буквально на пару минут. По данным SHOT, сразу вызывать скорую женщина не стала, а сделала это лишь утром, когда ребёнку стало плохо.
Девочку доставили в токсикологию с отравлением растительным ядом. Реабилитацией крохи занимаются врачи, а специальные службы проверяют саму семью.
Ранее Лайф сообщал, что москвич с фамилией Мухоморов попал в больницу после сильнейшего отравления мухоморами. Героиней другой "грибной" истории стала чемпионка России по спортивной гимнастике из Урая, которая тоже попробовала "чудодейственные мухоморы", попала в реанимацию и даже впала в кому.
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