Врачи спасают двухлетнюю москвичку, которая перекусила ядовитыми грибами во время прогулки

Двухлетняя девочка съела неизвестный гриб на прогулке в Хорошёвском районе столицы, когда её мама отвлеклась буквально на пару минут. По данным SHOT, сразу вызывать скорую женщина не стала, а сделала это лишь утром, когда ребёнку стало плохо.