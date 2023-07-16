Глава Минфина США Джанет Йеллен продегустировала в Китае галлюциногенные грибы
CNN: Министр финансов США Йеллен попробовала в Пекине галлюциногенные грибы
Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Обложка © ТАСС / EPA / MARK SCHIEFELBEIN / POOL
Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Пекин посетила ресторан местной кухни и попробовала юньнаньские грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщает CNN.
"Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку могут вызывать галлюцинации", — объяснил телеканалу профессор Куньминского института ботаники Питер Мортимер, добавив, что конкретный компонент гриба, ответственный за "видения", до сих пор не выявлен.
Помощник министра финансов рассказал CNN, что Йеллен очень понравилась ресторанная еда, в том числе и блюда из грибов. По его словам, она любит посещать популярные местные рестораны, когда путешествует со своей командой.
В самом ресторане телеканалу сообщили, что все блюда из грибов готовятся качественно, министр заказала четыре порции и это был "чрезвычайно волшебный день".
А ранее Лайф писал, что министра финансов США Джанет Йеллен раскритиковали за упорные поклоны вице-премьеру КНР Хэ Лифэну. Политик не ответил Йеллен взаимностью, а сам "инцидент" назвали признаком американской слабости.