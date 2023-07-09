Министра финансов США пристыдили за лизоблюдский жест на встрече в Китае

Министра финансов США Джанет Йеллен раскритиковали за упорные поклоны вице-премьеру КНР Хэ Лифэну. Как пишет New York Post, чиновница нарушила дипломатический этикет. Бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман указал на недопустимость такого поведения.

Министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз поклонилась вице-премьеру Китая Хэ Лифэну. Видео © New York Post

"Никогда, никогда, никогда. Американский чиновник не кланяется", — заявил он.

Подчёркивается, что вице-премьер не ответил Йеллен взаимностью, а сам "инцидент" является признаком американской слабости. Как добавил почётный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству Джером Коэн, поклоны не являются частью дипломатического протокола. Кроме того, министр сделала ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав того "Ху".