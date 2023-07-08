Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после его встречи с Путиным
Байден заявил Си Цзиньпину о зависимости КНР от Запада после его визита в Россию
Президент США Джо Байден посоветовал председателю Китая Си Цзиньпину "быть осторожным" после его визита в Москву, так как, по словам главы Белого дома, КНР зависит от инвестиций Запада. Об этом американский лидер сказал в интервью CNN, пишет Reuters.
"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — заявил Байден.
Байден утверждает, что экономика Китая зависит от денежных вливаний Запада "ещё более", чем российская. Также, по его словам, с начала СВО из РФ ушли более 600 американских компаний.
Напомним, Си Цзиньпин поcетил Москву 20–22 марта и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В первый день состоялась неформальная встреча, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству. 21 марта прошла официальная часть визита. Путин отметил, что атмосфера на переговорах была тёплой, товарищеской и конструктивной, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.
ТАСС / АР / Alex Brandon