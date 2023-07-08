Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после его встречи с Путиным

Президент США Джо Байден посоветовал председателю Китая Си Цзиньпину "быть осторожным" после его визита в Москву, так как, по словам главы Белого дома, КНР зависит от инвестиций Запада. Об этом американский лидер сказал в интервью CNN, пишет Reuters.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — заявил Байден.