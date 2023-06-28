Байден заявил о "серьёзных проблемах" Китая, но не стал вдаваться в детали

Президент США Джо Байден заявил, что Китай сейчас сталкивается с очень серьёзными проблемами. Такое мнение он высказал в штате Мэриленд во время встречи, посвящённой сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден не стал вдаваться в детали и объяснять стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина "огромные проблемы".

При этом во время этой же встречи американский лидер отметил, что экономика США "сильна" и он не ожидает рецессии.