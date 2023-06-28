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28 июня, 01:04

Байден заявил о "серьёзных проблемах" Китая, но не стал вдаваться в детали

Президент США Джо Байден заявил, что Китай сейчас сталкивается с очень серьёзными проблемами. Такое мнение он высказал в штате Мэриленд во время встречи, посвящённой сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден не стал вдаваться в детали и объяснять стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина "огромные проблемы".

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При этом во время этой же встречи американский лидер отметил, что экономика США "сильна" и он не ожидает рецессии.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, когда говорил об инциденте со сбитым над Атлантикой в феврале китайским аэростатом.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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