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27 июня, 19:07

Трамп назвал истинного "хозяина" Байдена

Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что его контролирует Китай

<p>Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Getty Images / Morry Gash-Pool</p>

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Getty Images / Morry Gash-Pool

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден контролируется Китаем. Доказательством того политик назвал бездействие преемника в ответ на планы Пекина открыть на Кубе военно-тренировочноую базу Народно-освободительной армии.

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", заявил Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир и пообещал в случае победы на выборах президента в 2024 году заставить Китай за 48 часов вывезти "военное и шпионское оборудование с Кубы".

Минюст США хочет запретить Трампу публиковать материалы по уголовному делу

Минюст США хочет запретить Трампу публиковать материалы по уголовному делу

На прошлой неделе Дональд Трамп дал оценку своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский президент заявил, что у них с российским лидером хорошие и крепкие отношения, несмотря на то, что они давно не виделись.

Юрий Лысенко
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