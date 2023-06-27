Трамп назвал истинного "хозяина" Байдена
Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что его контролирует Китай
Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Getty Images / Morry Gash-Pool
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден контролируется Китаем. Доказательством того политик назвал бездействие преемника в ответ на планы Пекина открыть на Кубе военно-тренировочноую базу Народно-освободительной армии.
"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", — заявил Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир и пообещал в случае победы на выборах президента в 2024 году заставить Китай за 48 часов вывезти "военное и шпионское оборудование с Кубы".
На прошлой неделе Дональд Трамп дал оценку своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский президент заявил, что у них с российским лидером хорошие и крепкие отношения, несмотря на то, что они давно не виделись.