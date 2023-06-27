Трамп назвал истинного "хозяина" Байдена

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", — заявил Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир и пообещал в случае победы на выборах президента в 2024 году заставить Китай за 48 часов вывезти "военное и шпионское оборудование с Кубы".