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20 июня, 09:31

Трамп считает, что у него крепкие отношения с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него "хорошие и крепкие" отношения с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и признался, что не общались они уже очень давно.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у нас очень крепкие отношения", — заявил бизнесмен и политик в интервью телеканалу Fox News.

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Напомним, что сам Владимир Путин, выступая на ПМЭФ на прошлой неделе, сказал, что Дональд Трамп ввёл большое число антироссийских санкций ещё в тот период, когда на Украине не было "никаких трагических событий". Со слов российского лидера, это свидетельствует о том, что путь на конфронтацию с Москвой был избран Западом ещё до начала СВО.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Kremlin Press Office

Марина Калегина
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