Трамп считает, что у него крепкие отношения с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него "хорошие и крепкие" отношения с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и признался, что не общались они уже очень давно.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у нас очень крепкие отношения", — заявил бизнесмен и политик в интервью телеканалу Fox News.