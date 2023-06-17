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17 июня, 03:23

Минюст США хочет запретить Трампу публиковать материалы по уголовному делу

Министерство юстиции США считает необходимым запретить экс-президенту Дональду Трампу обнародовать материалы расследования по делу о незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида без предварительного согласования. Об этом сообщает The Hill.

"Министерство юстиции в пятницу подало ходатайство [в суд] с целью запретить бывшему президенту Трампу публиковать любые засекреченные материалы, которые будут переданы его юристам в ходе судебного разбирательства", — пишет газета.

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Ходатайство будет рассматривать мировой судья Брюс Рейнхарт, ранее одобривший обыск в имении.

Напомним, в августе в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго агенты ФБР провели обыск. По информации телеканала Fox News, было изъято несколько коробок с разными материалами. Причиной обысков стало расследование в рамках дела о ненадлежащем обращении с документами. Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. Сам бывший лидер Белого дома заявил о своей невиновности. Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений, признав его не склонным к побегу.

Обложка ©

twitter.com / nathaliejacoby1

Лариса Сафронова
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