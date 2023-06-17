Минюст США хочет запретить Трампу публиковать материалы по уголовному делу

Министерство юстиции США считает необходимым запретить экс-президенту Дональду Трампу обнародовать материалы расследования по делу о незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида без предварительного согласования. Об этом сообщает The Hill.