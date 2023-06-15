Трампу пожертвовали более 2 млн долларов после суда
Трамп после суда собрал 2,04 млн долларов на предвыборную кампанию
Экс-президент США Дональд Трамп собрал 2,04 миллиона долларов пожертвований на свою предвыборную кампанию после суда по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщают американские СМИ.
Это первый крупный сбор средств кампании Трампа, который планирует баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Также бывший американский глава выступил с заявлением перед своими сторонниками в Нью-Джерси.
А ранее Дональда Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений. По данным The New York Times, экс-лидера США признали не склонным к побегу. Журнал Politico писал, что Трамп намерен собрать 2 млн долларов после суда на предвыборную кампанию.
twitter.com / RepGosar