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14 июня, 23:00

Трампу пожертвовали более 2 млн долларов после суда

Трамп после суда собрал 2,04 млн долларов на предвыборную кампанию

Экс-президент США Дональд Трамп собрал 2,04 миллиона долларов пожертвований на свою предвыборную кампанию после суда по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщают американские СМИ.

Это первый крупный сбор средств кампании Трампа, который планирует баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Также бывший американский глава выступил с заявлением перед своими сторонниками в Нью-Джерси.

Трамп заявил, что имел законное право хранить секретные документы

Трамп заявил, что имел законное право хранить секретные документы

А ранее Дональда Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений. По данным The New York Times, экс-лидера США признали не склонным к побегу. Журнал Politico писал, что Трамп намерен собрать 2 млн долларов после суда на предвыборную кампанию.

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twitter.com / RepGosar

Лариса Сафронова
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