Трамп заявил, что имел законное право хранить секретные документы

45-й американский президент Дональд Трамп заявил, что по законам США имел полное право сохранить у себя секретные документы.

Выступая перед сторонниками в Бедминстере, штат Нью-Джерси, после того как в Майами ему были предъявлены обвинения по делу о записях с грифом секретности, он пояснил, что речь идёт про Закон о президентских записях, который почему-то не посчитали нужным упомянуть "в этом нелепом 44-страничном обвинении".

"В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы", — заявил экс-глава Штатов.