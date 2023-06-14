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14 июня, 05:28

Трамп заявил, что имел законное право хранить секретные документы

45-й американский президент Дональд Трамп заявил, что по законам США имел полное право сохранить у себя секретные документы.

Выступая перед сторонниками в Бедминстере, штат Нью-Джерси, после того как в Майами ему были предъявлены обвинения по делу о записях с грифом секретности, он пояснил, что речь идёт про Закон о президентских записях, который почему-то не посчитали нужным упомянуть "в этом нелепом 44-страничном обвинении".

"В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы", — заявил экс-глава Штатов.

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Напомним, Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он свою вину не признал и заявил, что в офисе и доме действующего президента США Джо Байдена были обнаружены более 1,8 тысячи коробок с секретными документами, которые хранились там на протяжении многих лет. После предъявления объявлений республиканца отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений.

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Николь Вербер
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