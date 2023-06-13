Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в суде, что не считает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обстановка у суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом. Видео © twitter / lizwillis_ / rolandnelles

"Не виновен", — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

У суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом, собралось множество сторонников экс-президента и журналистов. Все они ждут вердикта судьи.