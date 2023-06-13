Трамп не признал вину по делу о секретных документах
CNN: Трамп не признал вину по делу о секретных документах
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в суде, что не считает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обстановка у суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом. Видео © twitter / lizwillis_ / rolandnelles
"Не виновен", — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос судьи.
У суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом, собралось множество сторонников экс-президента и журналистов. Все они ждут вердикта судьи.
Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он заявил о своей невиновности и указал, что в офисе и доме нынешнего американского лидера Джо Байдена обнаружили 1850 коробок с секретными документами, которые хранились там много лет.
Flickr / The White House