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13 июня, 19:38

Трамп не признал вину по делу о секретных документах

CNN: Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в суде, что не считает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обстановка у суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом. Видео © twitter / lizwillis_ / rolandnelles

"Не виновен", — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

У суда в Майами, где проходит первый судебный процесс над Дональдом Трампом, собралось множество сторонников экс-президента и журналистов. Все они ждут вердикта судьи.

Суд: Трамп хранил данные о ядерных программах США в коробках в туалете и ванной

Суд: Трамп хранил данные о ядерных программах США в коробках в туалете и ванной

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он заявил о своей невиновности и указал, что в офисе и доме нынешнего американского лидера Джо Байдена обнаружили 1850 коробок с секретными документами, которые хранились там много лет.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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