Трампу предъявили обвинения и отпустили из суда
Трамп освобождён из-под ареста после предъявления ему обвинений
Бывшего американского президента Дональда Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений. По данным The New York Times, экс-лидера США признали не склонным к побегу.
Решение судьи распространяется и на экс-помощника Трампа Уолта Наута. Согласно постановлению, бывший американский президент может и далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.
Для предъявления обвинений Трамп был формально помещён под арест, но наручники на него не надевали. Арест сняли после того, как он заявил о невиновности, а судья решил, что в заключении под стражу нет необходимости.
Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он заявил о своей невиновности и указал, что в офисе и доме нынешнего американского лидера Джо Байдена обнаружили 1850 коробок с секретными документами, которые хранились там много лет.
Flickr / The White House