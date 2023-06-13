Трампу предъявили обвинения и отпустили из суда

Бывшего американского президента Дональда Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений. По данным The New York Times, экс-лидера США признали не склонным к побегу.

Решение судьи распространяется и на экс-помощника Трампа Уолта Наута. Согласно постановлению, бывший американский президент может и далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.

Для предъявления обвинений Трамп был формально помещён под арест, но наручники на него не надевали. Арест сняли после того, как он заявил о невиновности, а судья решил, что в заключении под стражу нет необходимости.