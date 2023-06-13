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13 июня, 20:37

Трампу предъявили обвинения и отпустили из суда

Трамп освобождён из-под ареста после предъявления ему обвинений

Бывшего американского президента Дональда Трампа отпустили из суда Майами, не наложив никаких ограничений. По данным The New York Times, экс-лидера США признали не склонным к побегу.

Решение судьи распространяется и на экс-помощника Трампа Уолта Наута. Согласно постановлению, бывший американский президент может и далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.

Для предъявления обвинений Трамп был формально помещён под арест, но наручники на него не надевали. Арест сняли после того, как он заявил о невиновности, а судья решил, что в заключении под стражу нет необходимости.

Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он заявил о своей невиновности и указал, что в офисе и доме нынешнего американского лидера Джо Байдена обнаружили 1850 коробок с секретными документами, которые хранились там много лет.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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