"Стыдно смотреть": В Сети посмеялись над разницей в приёме посланцев из России и США в Китае

Пользователи соцсети Twitter удивились, как поприветствовали друг друга спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Китая Си Цзиньпин. Они также сравнили их встречу с поведением главы Минфина США Джанет Йеллен, когда она увиделась с вице-премьером КНР Хэ Лифэном. В Сети для наглядности объединили в видео оба случая.

Приветствие Матвиенко с Си Цзиньпином / Встреча Йеллена с Хэ Лифэном. Видео © Twitter / MyLordBebo

На кадрах видно, как Матвиенко и Си Цзиньпин уверенно жмут руки. А Йеллен несколько раз даже поклонилась Хэ Лифэну, хотя тот отвечать ей тем же не стал. Пользователи признали, что на это стыдно даже смотреть. По их словам, такое сравнение поведения представителей России и США говорит лучше тысячи слов.

"Сразу понятно, кто тут говорит на равных", — добавил один из комментаторов.

"С США покончено. Давайте признаем правду и начнём смотреть в сторону БРИКС", — подчеркнул другой.

"Йеллен кланялась, а это был даже не Си", — отметил ещё один пользователь.