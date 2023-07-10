Си Цзиньпин на встрече с Матвиенко назвал сближение с Россией стратегическим выбором Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко назвал развитие отношений между Москвой и Пекином стратегическим выбором двух стран, который основан на их коренных интересах.

Матвиенко со своей стороны отметила, что всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая не только достигли наивысшего уровня в истории, но и продолжают поступательно развиваться. По её оценке, ключевая роль в этом принадлежит лидерам двух государств. По её словам, основная целью визита делегации Совфеда в Пекин — активизировать межпарламентское сотрудничество как один из важнейших элементов межгосударственных отношениях.