Си Цзиньпин на встрече с Матвиенко назвал сближение с Россией стратегическим выбором Китая
Си Цзиньпин счёл развитие отношений КНР и РФ стратегическим выбором двух стран
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Фото © Совфед
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко назвал развитие отношений между Москвой и Пекином стратегическим выбором двух стран, который основан на их коренных интересах.
"Развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, основанным на коренных интересах двух стран и народов", — подчеркнул Си Цзиньпин на переговорах в Пекине, его цитирует Центральное телевидение Китая.
Матвиенко со своей стороны отметила, что всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая не только достигли наивысшего уровня в истории, но и продолжают поступательно развиваться. По её оценке, ключевая роль в этом принадлежит лидерам двух государств. По её словам, основная целью визита делегации Совфеда в Пекин — активизировать межпарламентское сотрудничество как один из важнейших элементов межгосударственных отношениях.
А перед началом общения Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина.