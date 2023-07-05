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5 июля, 10:27

Кремль напомнил суть беседы Путина и Си Цзиньпина в ответ на статью про "китайское предостережение"

Песков назвал вымыслом публикации СМИ про "предостережения" Си Цзиньпина Путину

<p>Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Алексей Майшев</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Алексей Майшев

Утверждения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы лично предостерёг президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, — это вымысел. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал газеты Financial Times.

Представитель Кремля напомнил, что по итогам важного визита Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы.

"Суть переговоров была чётко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А всё остальное является вымыслами", — добавил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

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Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу.

Иван Косицын
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