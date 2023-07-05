Кремль напомнил суть беседы Путина и Си Цзиньпина в ответ на статью про "китайское предостережение"

Утверждения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы лично предостерёг президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, — это вымысел. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал газеты Financial Times.

Представитель Кремля напомнил, что по итогам важного визита Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы.