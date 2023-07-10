Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Пекине, встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином и передала ему послание от президента России Владимира Путина.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео © Телеграм-канал Совета Федерации
"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень тёплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание", — сказала Матвиенко на встрече с китайским лидером.
Напомним, визит делегации Федерального Собрания РФ проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Сам председатель КНР посещал Москву в марте. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству. 21 марта прошла официальная часть визита.
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