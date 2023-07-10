Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Пекине, встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином и передала ему послание от президента России Владимира Путина.

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень тёплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание", — сказала Матвиенко на встрече с китайским лидером.