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10 июля, 09:35

Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Пекине, встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином и передала ему послание от президента России Владимира Путина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео © Телеграм-канал Совета Федерации

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень тёплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание", — сказала Матвиенко на встрече с китайским лидером.

Напомним, визит делегации Федерального Собрания РФ проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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Сам председатель КНР посещал Москву в марте. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству. 21 марта прошла официальная часть визита.

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Телеграм-канал Совета Федерации

Александра Вишнякова
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