Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр России Михаил Мишустин передал ему привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Прежде всего разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве", — сказал Мишустин.

По словам российского премьера, благодаря визиту Си Цзиньпина, открылась новая эпоха развития партнёрских отношений и стратегического взаимодействия РФ и Китая. В ответ на слова Мишустина, китайский лидер передал привет Путину и назвал его своим добрым другом.

"Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что отношения РФ и КНР развиваются. По его словам, визит Мишустина в Китай увенчался успехом, поскольку российский премьер провёл результативные переговоры, а также принял участие во многих мероприятиях.