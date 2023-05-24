Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр России Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Пекине, начали переговоры. Встреча проходит в Доме народных собраний.
Ранее сегодня, 24 мая, уже состоялись российско-китайские переговоры с участием делегаций, по итогам были подписаны совместные документы.
Напомним, что российский премьер-министр прибыл в КНР 23 мая. Глава правительства принял участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Там уже заявил, что Москва приветствует желание инвесторов из дружественных стран, включая КНР, запускать проекты в РФ. Также Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Поднебесной одним из приоритетов. Позже премьер отправился в Пекин для встречи с председателем КНР.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов