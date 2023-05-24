Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр России Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Пекине, начали переговоры. Встреча проходит в Доме народных собраний.

Ранее сегодня, 24 мая, уже состоялись российско-китайские переговоры с участием делегаций, по итогам были подписаны совместные документы.