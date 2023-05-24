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24 мая, 08:14

Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр России Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Пекине, начали переговоры. Встреча проходит в Доме народных собраний.

Ранее сегодня, 24 мая, уже состоялись российско-китайские переговоры с участием делегаций, по итогам были подписаны совместные документы.

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Напомним, что российский премьер-министр прибыл в КНР 23 мая. Глава правительства принял участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Там уже заявил, что Москва приветствует желание инвесторов из дружественных стран, включая КНР, запускать проекты в РФ. Также Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Поднебесной одним из приоритетов. Позже премьер отправился в Пекин для встречи с председателем КНР.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Александра Вишнякова
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