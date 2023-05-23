Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Китаем одним из приоритетов
Расширение воздушного сообщения между Россией и Китаем является одним из приоритетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
Он напомнил, что две страны объединяет протяжённая сухопутная граница и её инфраструктуру необходимо совершенствовать. Для этого, указал Мишустин, важно продолжить синхронную работу по повышению пропускной способности транспортных артерий и модернизации пунктов пропуска.
"В числе других приоритетов — расширение воздушного сообщения", — добавил премьер.
Также среди приоритетов более активное использование потенциала Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу.
Москве и Пекину нужно уделять особое внимание расширению сотрудничества в сфере высокотехнологичного спорта, продолжил Мишустин. Особенно учитывая, что 2022-й и 2023-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Ранее Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада. Глава кабмина выразил уверенность, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран.
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