Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Китаем одним из приоритетов

Расширение воздушного сообщения между Россией и Китаем является одним из приоритетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Он напомнил, что две страны объединяет протяжённая сухопутная граница и её инфраструктуру необходимо совершенствовать. Для этого, указал Мишустин, важно продолжить синхронную работу по повышению пропускной способности транспортных артерий и модернизации пунктов пропуска.

"В числе других приоритетов — расширение воздушного сообщения", — добавил премьер.

Также среди приоритетов более активное использование потенциала Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу.

Москве и Пекину нужно уделять особое внимание расширению сотрудничества в сфере высокотехнологичного спорта, продолжил Мишустин. Особенно учитывая, что 2022-й и 2023-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.