Мишустин: Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада

Россия смогла выстоять перед санкционным давлением Запада и продолжает поступательное развитие. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Как отметил премьер, целью беспрецедентного по масштабу санкционного давления было сломать экономику страны, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан.

"Ничего из того, о чём мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие", — указал Мишустин.

Глава кабмина выразил уверенность, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран.