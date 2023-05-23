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23 мая, 04:37

Мишустин: Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада

Россия смогла выстоять перед санкционным давлением Запада и продолжает поступательное развитие. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Как отметил премьер, целью беспрецедентного по масштабу санкционного давления было сломать экономику страны, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан.

"Ничего из того, о чём мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие", — указал Мишустин.

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Глава кабмина выразил уверенность, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран.

Ранее в Британии указали на неработающие по плану антироссийские санкции от G7. Как отметил обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт, разговоры о быстрой победе так и остались разговорами, ведь никакого нокаута в экономической войне против России не произошло.

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t.me / Правительство России

Артур Лапсаков
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