Регион

Уведомления отключены

22 мая, 04:14

В Британии указали на неработающие по плану антироссийские санкции от G7

Guardian: Усиление санкций G7 говорит о провале Запада в борьбе против России

Решение G7 усилить санкционное давление на Россию указывает лишь на беспомощность Запада. Об этом написал обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт.

"Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническими ноу-хау, как Россия", — отметил колумнист.

Разговоры о быстрой победе так и остались разговорами, ведь никакого нокаута в экономической войне против России не произошло. Ограничения только стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства, добавил автор.

ЕС пригрозил расширить санкции на 90 компаний со всего мира

ЕС пригрозил расширить санкции на 90 компаний со всего мира

Безусловно, Россия чувствует влияние рестрикций, однако и Запад тоже. Это отражается на росте цен на энергоносители и продукты питания, а также падении уровня жизни в Европе.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о вреде антироссийских санкций для формирующихся экономик мира. Новые ограничения являются повторением "неоднократно пройденного", в них нет ничего, кроме противоречий, добавил дипломат.

Обложка ©

g7hiroshima.go.jp

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Санкции против России
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров