В Британии указали на неработающие по плану антироссийские санкции от G7

Решение G7 усилить санкционное давление на Россию указывает лишь на беспомощность Запада. Об этом написал обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт.

"Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническими ноу-хау, как Россия", — отметил колумнист.

Разговоры о быстрой победе так и остались разговорами, ведь никакого нокаута в экономической войне против России не произошло. Ограничения только стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства, добавил автор.

Безусловно, Россия чувствует влияние рестрикций, однако и Запад тоже. Это отражается на росте цен на энергоносители и продукты питания, а также падении уровня жизни в Европе.