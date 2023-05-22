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22 мая, 19:31

Мишустин прибыл в Китай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай — это его первый визит в Поднебесную в должности главы российского правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Видео © Телеграм-канал Правительства РФ

Визит главы российского правительства в КНР продлится до 24 мая. Начнётся он в Шанхае: в планах Мишустина — выступление на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. Также премьер посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

Затем российский премьер отправится в Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведёт переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

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Напомним, в марте председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в этом году Китай. Тогда также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Телеграм-канал Правительства РФ

Александра Вишнякова
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