Мишустин прибыл в Китай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай — это его первый визит в Поднебесную в должности главы российского правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Видео © Телеграм-канал Правительства РФ

Визит главы российского правительства в КНР продлится до 24 мая. Начнётся он в Шанхае: в планах Мишустина — выступление на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. Также премьер посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

Затем российский премьер отправится в Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведёт переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.