Мишустин встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай 23–24 мая
Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит визит в Китай 23–24 мая, где встретится с председателем республики Си Цзиньпином. Об этом сообщила в телеграм-канале Пресс-служба Правительства РФ.
"В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров Мишустин и Циян рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества двух стран в экономической сфере: в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Кроме того, Мишустин намерен выступить на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. В мероприятии будут участвовать руководители ведущих компаний двух стран.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое могло бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, чтобы нарастить экспорт в Китай.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов