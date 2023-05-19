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19 мая, 07:28

Мишустин встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай 23–24 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит визит в Китай 23–24 мая, где встретится с председателем республики Си Цзиньпином. Об этом сообщила в телеграм-канале Пресс-служба Правительства РФ.

"В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Мишустин и Циян рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества двух стран в экономической сфере: в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Кроме того, Мишустин намерен выступить на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. В мероприятии будут участвовать руководители ведущих компаний двух стран.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое могло бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, чтобы нарастить экспорт в Китай.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Светлана Оперук
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