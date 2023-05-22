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22 мая, 09:06

Патрушев подтвердил, что Китай пригласил Путина на форум "Один пояс — один путь"

Россия благодарна Китаю за адресованное президенту РФ Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме "Один пояс — один путь" в статусе основного гостя. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Признательны за приглашение президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме "Один пояс — один путь", сказал он на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

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Напомним, ещё в марте председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Москве, пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в этом году Китай. Также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Визит предполагается приурочить к мероприятию "Один пояс — один путь".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Майшев

Татьяна Миссуми
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