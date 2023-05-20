В Европе задумались об альтернативе масштабному китайскому проекту
Фон дер Ляйен: Нужно создать альтернативу инициативе КНР "Один пояс — один путь"
Китайской инициативе "Один пояс — один путь" нужно создать реальную альтернативу. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе "Один пояс – один путь". И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7", — сказала она в интервью телеканалу ZDF.
По её словам, в данном случае говорится о пакете в 600 миллиардов евро. Его запускают ЕС, США и другие страны для инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге. Урсула фон дер Ляйен отдельно отметила, что Глобальный Юг в качестве партнёра очень важен для Евросоюза.
Концепцию "Один пояс — один путь" предложил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин. Её цель — расширить многосторонние торгово-инвестиционные проекты с участием как можно большего числа стран и использованием китайского капитала. К ней присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против РФ более 90 компаний по всему миру за обход антироссийских рестрикций.
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