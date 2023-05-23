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23 мая, 05:28

Мишустин анонсировал рост товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд

<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перед началом пленарного заседания Российско-китайского бизнес-форума в конгресс-центре The Grand Walls в Шанхае. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перед началом пленарного заседания Российско-китайского бизнес-форума в конгресс-центре The Grand Walls в Шанхае. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Объём товарооборота России и Китая по итогам нынешнего года может достичь 200 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", — подчеркнул глава кабмина.

Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%

Напомним, что российский премьер-министр сегодня прибыл в КНР. В настоящее время глава правительства принимает участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Там он уже заявил, что Москва приветствует желание инвесторов из дружественных стран, включая КНР, запускать проекты в РФ. Также Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Поднебесной одним из приоритетов и подчеркнул, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада.

Николь Вербер
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