Мишустин анонсировал рост товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перед началом пленарного заседания Российско-китайского бизнес-форума в конгресс-центре The Grand Walls в Шанхае. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Объём товарооборота России и Китая по итогам нынешнего года может достичь 200 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", — подчеркнул глава кабмина.
Напомним, что российский премьер-министр сегодня прибыл в КНР. В настоящее время глава правительства принимает участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Там он уже заявил, что Москва приветствует желание инвесторов из дружественных стран, включая КНР, запускать проекты в РФ. Также Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Поднебесной одним из приоритетов и подчеркнул, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада.