Мишустин: Россия открыта для бизнеса из дружественных стран, включая Китай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности России к партнёрству с дружественными странами. По его словам, Москва приветствует желание инвесторов, в том числе китайских, запускать проекты в нашей стране.

"Мы приветствуем партнёров из дружественных стран и прежде всего из Китая для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики", — сказал он на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Глава кабмина отметил, что на сегодняшний день в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса.