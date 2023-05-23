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23 мая, 05:08

Мишустин: Россия открыта для бизнеса из дружественных стран, включая Китай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности России к партнёрству с дружественными странами. По его словам, Москва приветствует желание инвесторов, в том числе китайских, запускать проекты в нашей стране.

"Мы приветствуем партнёров из дружественных стран и прежде всего из Китая для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики", — сказал он на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Глава кабмина отметил, что на сегодняшний день в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса.

Мишустин: Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада

Мишустин: Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада

Ранее Мишустин назвал одним из приоритетов развитие воздушного сообщения между Россией и Китаем. Премьер также отметил, что странам стоит уделять большое внимание расширению сотрудничества в сфере высокотехнологичного спорта.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Николь Вербер
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