Напавшие на полицейских в Бурятии чёрные копатели нефрита были под наркотиками

В Бурятии чёрные копатели нефрита, которые напали на полицейских, как оказалось, в тот момент были под наркотиками. Пятеро из них стали фигурантами уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщает SHOT.

Нападение было совершено в конце июля. Толпа примерно из 40 человек несколько раз выстрелила в полицейских и бросала в них камни. Те приехали задерживать чёрных копателей за незаконную добычу нефрита на месторождении "Байкалкварцсамоцветы".

Полиция открыла ответный огонь, задержала 30 человека. У них изъяли около 50 килограммов нефрита, а также восемь квадроциклов и охотничье ружьё "Сайга". Двое преступников попали в больницу: один — с пулевым ранением, другой — с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой (ему прилетели в голову камни от своих же).

Большинство задержанных отделались административными протоколами по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, неповиновение распоряжению сотрудника полиции. У семерых задержанных в моче нашли психоактивные вещества, у них дополнительные протоколы за потребление наркотических средств.

Уголовное дело за применение насилия в отношении полицейских возбуждено на пятерых, им грозит до десяти лет колонии. Вот их имена: Жугдыр Забанов, 20 лет

Алдар Шорноев, 30 лет

Алдар Жужаев, 23 года

Арсентий Матханов, 25 лет

Готоб Балданов, 22 года