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27 июля, 07:09

Семеро полицейских схлестнулись с 40 нелегальными копателями нефрита в Бурятии

В Бурятии на полицейских напала толпа из 40 человек, незаконно добывающих нефрит

В Бурятии толпа из 40 человек обстреляла и забросала камнями полицейских, которые хотели их задержать за незаконную добычу нефрита. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в районе Оспинского месторождения Окинского района республики, где служба безопасности добывающей драгметаллы компании заметила множество нелегальных копателей. Чтобы не вступать в неравный бой, работники вызвали полицейских. На вызов прибыли семь правоохранителей и столкнулись с довольно дерзким поведением.

Незаконные копатели начали бросаться камнями и палками, а кто-то даже открыл огонь из неустановленного оружия. В итоге сотрудникам тоже пришлось открыть стрельбу, в результате чего оказались ранены двое нападавших. 27 человек удалось задержать, а остальные убежали. Отметим, что за незаконную добычу нефрита организованной группой грозит до шести лет колонии, однако уголовное дело пока не возбуждено.

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Николь Вербер
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