В Забайкальском крае двое мужчин избили ветерана СВО без ноги

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего в ходе боёв ногу. Об этом пишет паблик "Забайкалье Чита" во "ВКонтакте".





Причём в то время, как одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их. Пострадавшего пытался защитить другой участник СВО, но он тоже без ноги, поэтому силы оказались неравны. Злоумышленники сорвали с бойцов награды и выбросили, а также повредили автомобиль одного из них.

Как сообщает телеграм-канал "МВД Медиа", полиции стало известно о случившемся, когда один из бойцов после конфликта обратился за медпомощью. Правоохранители установили всех участников драки и свидетелей. По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Что касается избиения, то пострадавшему назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято правовое решение.

По данному поводу уже высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он отметил, что никто не отменял статью за дискредитацию ВС РФ и участников СВО. Парламентарий также связался с губернатором Забайкалья Александром Осиповым с просьбой разобраться в ситуации.