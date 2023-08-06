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6 августа, 13:59

После избиения ветерана СВО в Забайкалье возбуждены дела по двум статьям

МВД: На избивших ветерана СВО в Забайкалье завели дело по двум статьям

<p>Машина участника СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rosgvardeez/4254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РосгVардеец</a></p>

Машина участника СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / РосгVардеец

На молодых людей, избивших инвалида – ветерана специальной военной операции (СВО) в Забайкалье, завели дело по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом заявили в МВД.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что уже опрошены свидетели случившегося. Для определения тяжести вреда назначена судебно-медицинская экспертиза, от результатов которой зависит переквалификация уголовного дела на более тяжкую статью. При этом действия некоторых участников конфликта также подпадают под статью о дискредитации ВС РФ.

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Лайф напоминает, что пострадавший — ветеран СВО без ноги. 5 августа его избили двое мужчин. Причём, когда одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их.

Никита Осипов
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