После избиения ветерана СВО в Забайкалье возбуждены дела по двум статьям

На молодых людей, избивших инвалида – ветерана специальной военной операции (СВО) в Забайкалье, завели дело по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом заявили в МВД.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что уже опрошены свидетели случившегося. Для определения тяжести вреда назначена судебно-медицинская экспертиза, от результатов которой зависит переквалификация уголовного дела на более тяжкую статью. При этом действия некоторых участников конфликта также подпадают под статью о дискредитации ВС РФ.