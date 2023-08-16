Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом

Повар, зверски избивший барменшу в кафе на Камчатке, оказался рецидивистом. Как пишет SHOT, в 2005 году он поколотил девушку в Краснодаре, в 2000-м был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" после нападения с ножом на мужчину и какое-то время скрывался от следствия.

Также в родном Краснодарском крае мужчину неоднократно привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка.

Задержание мужчины, жестоко избившего девушку в кафе на Камчатке. Видео © "МВД Медиа"

Пострадавшая девушка сейчас находится в больнице с травмами. А в отношении повара возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".