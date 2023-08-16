Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом
Повар, напавший на девушку на Камчатке, ранее неоднократно избивал людей
Мужчина, жестоко избивший бармена в кафе на Камчатке. Обложка © SHOT
Повар, зверски избивший барменшу в кафе на Камчатке, оказался рецидивистом. Как пишет SHOT, в 2005 году он поколотил девушку в Краснодаре, в 2000-м был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" после нападения с ножом на мужчину и какое-то время скрывался от следствия.
Также в родном Краснодарском крае мужчину неоднократно привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка.
Задержание мужчины, жестоко избившего девушку в кафе на Камчатке. Видео © "МВД Медиа"
Пострадавшая девушка сейчас находится в больнице с травмами. А в отношении повара возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Ранее Лайф рассказывал о том, что в посёлке Сокоч Елизовского района Камчатского края мужчина-повар жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. Жуткая сцена попала на видео — не рекомендуем его к просмотру впечатлительным людям и лицам моложе 18 лет. Позже мужчину задержали.