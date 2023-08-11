"Дикарское поведение": На Сахалине пьяная компания избила больного морского котика рыбой
На Сахалине пьяная компания отхлестала мёртвой рыбой больного морского котика
На побережье Корсаковского района на Сахалине пьяные туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика. Об этом рассказали в фонде "Зелёный Сахалин", опубликовав видео с издевательствами.
На Сахалине пьяные мужчины отхлестали мёртвой рыбой морского котика. Видео © Telegram / Фонд "Зелёный Сахалин"
"Это морской котик, взрослая особь. Болен. А вот чем — выясняем. Однозначно имеется воспаление лёгких. Зверь находился на охотском побережье Корсаковского района. Повреждений нет. Поведение животного типично для больной особи: котик не сторонился людей, терпел от некоторых побои, попытки прогнать в воду и другие нечеловеческие дикие выходки", — отметили в учреждении.
Морской котик, над которым издевались пьяные туристы на Сахалине. Фото © Telegram / Фонд "Зелёный Сахалин"
Больное животное настолько сильно замучили попытками прогнать в воду, что оно спряталось под машиной приехавших зоозащитников. В фонде поблагодарили очевидцев, которые до этого защищали морского котика.
"Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь. Оказалось, что это девочка. Сейчас её состояние улучшилось. Но это, конечно, дикарское поведение. Даже не знаем, что у этого человека было в голове", — рассказали в фонде в беседе с изданием "Подъём".
Сейчас у самки собирают анализы, чтобы точно определиться с диагнозом. При этом в фонде подчеркнули: если животное не уходит в море, значит, оно болеет. Сотрудники уверены, что морской котик не просто так был на берегу. Обращаться в полицию зоозащитники не планируют.
Ранее Лайф писал, что сахалинские волонтёры спасли 151 тюленя, запутавшегося в сетях и пластике. Оказать помощь попавшим в ловушку животным очень сложно — активистам пришлось разрабатывать целый план.
Telegram / Фонд "Зелёный Сахалин"