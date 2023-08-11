"Дикарское поведение": На Сахалине пьяная компания избила больного морского котика рыбой

На побережье Корсаковского района на Сахалине пьяные туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика. Об этом рассказали в фонде "Зелёный Сахалин", опубликовав видео с издевательствами.

На Сахалине пьяные мужчины отхлестали мёртвой рыбой морского котика. Видео © Telegram / Фонд "Зелёный Сахалин"

"Это морской котик, взрослая особь. Болен. А вот чем — выясняем. Однозначно имеется воспаление лёгких. Зверь находился на охотском побережье Корсаковского района. Повреждений нет. Поведение животного типично для больной особи: котик не сторонился людей, терпел от некоторых побои, попытки прогнать в воду и другие нечеловеческие дикие выходки", — отметили в учреждении.

Морской котик, над которым издевались пьяные туристы на Сахалине. Фото © Telegram / Фонд "Зелёный Сахалин"

Больное животное настолько сильно замучили попытками прогнать в воду, что оно спряталось под машиной приехавших зоозащитников. В фонде поблагодарили очевидцев, которые до этого защищали морского котика.

"Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь. Оказалось, что это девочка. Сейчас её состояние улучшилось. Но это, конечно, дикарское поведение. Даже не знаем, что у этого человека было в голове", — рассказали в фонде в беседе с изданием "Подъём".

Сейчас у самки собирают анализы, чтобы точно определиться с диагнозом. При этом в фонде подчеркнули: если животное не уходит в море, значит, оно болеет. Сотрудники уверены, что морской котик не просто так был на берегу. Обращаться в полицию зоозащитники не планируют.