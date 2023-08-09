Сахалинские волонтёры спасли 151 тюленя, запутавшегося в сетях и пластике

На Сахалине волонтёры спасли 151 тюленя от сетей и пластика, выброшенных человеком в океан. Об этом рассказал клуб "Бумеранг", организовавший акцию вместе с группой "Друзья океана".

Сахалинские волонтёры спасли тюленей от мусора. Фото © VK / Клуб "Бумеранг"

Сахалинские волонтёры спасли тюленей от мусора. Фото © VK / Клуб "Бумеранг"

Сахалинские волонтёры спасли тюленей от мусора. Фото © VK / Клуб "Бумеранг"

Сахалинские волонтёры спасли тюленей от мусора. Фото © VK / Клуб "Бумеранг"

"Результатом интенсивной работы, которая начиналась ранним утром и продолжалась до сумерек, стала новая жизнь 151 тюленя <...>. Это наша четвёртая экспедиция на остров Тюлений с подобной миссией. За четыре года работы на острове освобождено более 350 тюленей", — отметили зоозащитники.

В клубе напомнили, что любой закольцованный мусор потенциально может попасть на шею тюленю, будь то остатки сетей, скотча, пластиковых лент. Тогда зверёк оказывается с удавкой на шее, которая перерезает ему горло по мере его взросления.

На данный момент на острове Тюлений живёт около 130 тысяч морских котиков, волонтёры не успели спасти две тысячи из них. Кроме того, оказать помощь попавшему в ловушку животному очень сложно. Активистам приходилось разрабатывать целый план, чтобы подобраться к тюленям и спасти их.

"И только все вместе мы сможем остановить этот бесконечный смертоносный поток мусора в океан", — призвали участники клуба "Бумеранг".