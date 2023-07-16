Шестиметровый труп кита вынесло на берег Баренцева моря в Мурманской области
Труп кита на берегу Баренцева моря. Обложка © Telegram / Mash
Шестиметровый труп кита выбросило на берег Баренцева моря на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Как пишет телеграм-канал Mash, вероятно, его убили люди.
Животному было около пяти лет. В этом возрасте киты почти не гибнут. При этом следов истощения на нём не обнаружили. Специалисты допускают, что кит мог погибнуть от акустического удара пневмопушки, которую часто используют геологоразведчики. Или от активного акустического излучения противолодочного сонара.
Ранее Лайф рассказывал, что в разных частях Санкт-Петербурга за сутки на берег вынесло как минимум шесть мёртвых тюленей. Двух обнаружили на пляже в Тарховке, трёх — в Репино, ещё одного специалисты нашли в Курортном районе.