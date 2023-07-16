Шестиметровый труп кита вынесло на берег Баренцева моря в Мурманской области

Шестиметровый труп кита выбросило на берег Баренцева моря на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Как пишет телеграм-канал Mash, вероятно, его убили люди.

Животному было около пяти лет. В этом возрасте киты почти не гибнут. При этом следов истощения на нём не обнаружили. Специалисты допускают, что кит мог погибнуть от акустического удара пневмопушки, которую часто используют геологоразведчики. Или от активного акустического излучения противолодочного сонара.